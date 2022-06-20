В Индии от наводнения пострадали более 4 млн человек

Фото: Salim/XinHua/Global Look Press

Число пострадавших от наводнения в северо-восточной части Индии превысило 4 млн человек, сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями страны, передает РИА Новости. Отмечается, что как минимум 71 человек погиб.

Из-за наводнения пострадали не менее 4 228 100 граждан. Региональные администрации штатов сообщают, что 71 человек погиб. Сильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая, — говорится в сообщении.

11 июня в турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Оно было зафиксировано в 05:05 по местному времени (совпадает с московским). Очаг находился на глубине 14,2 километра. По имеющимся данным, его эпицентр находился в 87 километрах на юго-запад от города Анталья. Очаг залегал на глубине 74 километра.