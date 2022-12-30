В Индии остановили производство компании, от продукции которой погибли дети NDTV: В Индии остановили производство фармкомпании, от производства которой в Узбекистане погибли дети

Фото: Prasanta Biswas/ZUMAPRESS.com/GlobaL Look Press

Индийская фармацевтическая компания Marion Biotech по требованию властей остановила производство продукции после смерти в Узбекистане 18 детей, принимавших ее сироп от кашля, передает телекомпания NDTV. Отмечается, что Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) приняла такое решение по результатам расследования, завершившегося около полуночи.

По данным телеканала, на заводе компании было отмечено «отклонение от требований производственной практики» с точки зрения обеспечения постоянного производства и контроля продукции в соответствии со стандартами качества.

Расследование проводится совместно с CDSCO и Управлением по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш, где производится лекарственный препарат.

Ранее Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о гибели 18 детей после приема лекарственного сиропа «Док-1 Макс» компании Marion Biotech Pvt. Ltd. Материалы медицинской экспертизы были переданы в правоохранительные органы. В ходе лабораторных исследований в лекарстве от ОРВИ было обнаружено токсичное вещество — этиленгликоль.