В Индии новая напасть: комары начали заражать людей вирусом Зика

Около 13 человек в Индии заразились за последнюю неделю вирусом Зика. Медики напомнили, что переносчиками является особый тип комаров Aedes. Как пишет India Today, первый случай был зафиксирован в одном из южных городов страны Парассале.
Спустя несколько дней после госпитализации схожие симптомы выявили у её матери.
Правительство штата ожидает подтверждения от Национального института вирусологии в Пуне всех 13 случаев со схожими симптомами.
ВОЗ напомнила, что вирус впервые обнаружили у обезьян в Уганде в 1947 году. После укуса комара инкубационный период у человека может длиться от трёх дней до двух недель.
Большинство инфекций терзают человечество благодаря животному миру. Их возбудители называются зоонозы. К ним относят коронавирус, чуму, сибирскую язву, бруцеллёз, туляремию, бешенство и т. д. Всего — свыше 100 заболеваний.