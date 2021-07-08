В Индии новая напасть: комары начали заражать людей вирусом Зика

Около 13 человек в Индии заразились за последнюю неделю вирусом Зика. Медики напомнили, что переносчиками является особый тип комаров Aedes. Как пишет India Today, первый случай был зафиксирован в одном из южных городов страны Парассале.

Заразилась 24-летняя девушка. По симптомам Зика напоминает лихорадку денге: 28 июня у пациентки поднялась температура, появились кожная сыпь и боль в суставах. Она лечилась в частной клинике и не покидала пределов своего штата.

Спустя несколько дней после госпитализации схожие симптомы выявили у её матери.

Правительство штата ожидает подтверждения от Национального института вирусологии в Пуне всех 13 случаев со схожими симптомами.

ВОЗ напомнила, что вирус впервые обнаружили у обезьян в Уганде в 1947 году. После укуса комара инкубационный период у человека может длиться от трёх дней до двух недель.

Большинство инфекций терзают человечество благодаря животному миру. Их возбудители называются зоонозы. К ним относят коронавирус, чуму, сибирскую язву, бруцеллёз, туляремию, бешенство и т. д. Всего — свыше 100 заболеваний.