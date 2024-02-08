В Индии назвали лучший способ разрешения конфликта на Украине МИД Индии: переговоры являются лучшим способом разрешения конфликта на Украине

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Индия считает мирные переговоры лучшим способом разрешения конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Дипломат обратил внимание, что ведомство неоднократно озвучивало свою позицию по данному вопросу, передает ТАСС.

Мы хотим диалога, переговоров и дипломатии. Это лучший путь двигаться вперед. <...> Дискуссия — лучший путь для решения проблем, — сказал он.

Американский экономист Джеффри Сакс ранее заявил, что Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофу в стране. Он отметил, что государство разрушается шаг за шагом.

Сакс подчеркнул, что огромное количество людей вынуждено покинуть Украину. При этом экономическая ситуация в стране также остается тяжелой, считает Сакс. Кроме того, добавил экономист, большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают. Он считает, что разрешить конфликт можно только путем переговоров.

До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину в ближайшие три месяца ждет самое масштабное и сложное наступление России с начала конфликта. По словам эксперта, страна сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Карасев подчеркнул, что ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает лишь мизерную помощь, которая не может существенно повлиять на ситуацию.