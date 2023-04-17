В Индии нашли редкий алмаз-«матрешку»

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В Индии алмазодобывающая компании VD Global нашла редчайший в отрасли алмаз-«матрешку». Его удалось обнаружить на территории индийского штата Гуджарат. Свое название «матрешка» камни получили за счет того, что внутри одного алмаза находится другой, размером меньше, сообщает EADaily со ссылкой на телеканал Wion.

Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила «алмаз внутри алмаза», редчайшую среди всех находку, — уточняет телеканал.

Найденный алмаз получил название «Бьющееся сердце» из-за первых ощущений алмазодобытчиков. Его вес составляет 0,392 карата. Сам камень был обнаружен в октябре 2022 года. Теперь, после изучения, его включили в число редких алмазов вместе с бриллиантом «Матрешка», который обнаружили в Сибири в 2019 году.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) могут ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА. Новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Санкции могут негативно сказаться на деятельности алмазодобытчиков в Индии, особенно в городе Сурат, где происходит огранка и полировка большинства алмазов в мире.