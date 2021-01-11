Подготовка к третьей фазе испытаний вакцины «Спутник V» началась в Индии

https://static.news.ru/photo/2aa99f1a-542c-11eb-8594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в Индии рекомендовал начать набор добровольцев для третьей фазы исследования российской вакцины «Спутник V», следует из сообщения пресс-службы компании Dr. Reddy's.

Индийское клиническое исследование, проводимое Dr. Reddy's и Российским фондом прямых инвестиций, представляет собой исследование 2/3 фазы с адаптивным дизайном. Это переходное исследование к более крупному глобальному исследованию третьей фазы с участием 31 тысячи субъектов, — заявил сопредседатель и управляющий директор компании Джей Ви Прасад.

Вторая фаза испытаний «Спутника V» была проведена в Индии с участием 100 добровольцев. В результате них проблем с безопасностью вакцины выявлено не было, передаёт РИА Новости.

Согласно последним данным, в Индии зарегистрировано 10,4 млн случаев COVID-19. От заболевания скончались 158 тысяч человек. Победить недуг удалось 10 млн пациентов. Страна по-прежнему находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.