В Индии COVID-19 обнаружили у 22 прилетевших из Великобритании человек

https://static.news.ru/photo/d65f4ff6-45bf-11eb-af10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Global Look Press

По меньшей мере у 22 человек, прилетевших в последние дни из Великобритании в Индию, по прибытии был диагностирован коронавирус.

Все образцы тестов, показавших положительный результаты, были направлены на дополнительные исследования в Национальный институт вирусологии в Пуне, чтобы определить, есть ли среди приезжих носители нового, мутировавшего штамма COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Индия приостановила авиасообщение с Великобританией с 23 декабря после появления новостей о том, что в Соединённом Королевстве активно распространяется новая мутировавшая версия коронавируса. На этой неделе все пассажиры, прибывшие из Британии в Индию, проходили обязательное дополнительное тестирование на COVID-19 в аэропортах и были вынуждены ждать результатов теста на территории аэровокзалов.

Из 22 выявленных случаев половина была обнаружена в аэропорту Нью-Дели, восемь заражённых были обнаружены в Амритсаре, двое — в Калькутте и один — в Ченнаи. Пока на территории Индии не было выявлено ни одного случая заражения мутировавшей формой COVID-19, однако окончательные результаты анализов приезжих остаются неизвестными.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. В связи с обнаружением новой формы COVID-19 ряд стран мира, в том числе и Россия, временно приостановили авиасообщение с Лондоном.