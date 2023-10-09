Президент Украины Владимир Зеленский является отчаянным человеком, который может пойти на опасный шаг, пишет газета Tribune India. По мнению авторов публикации, глава государства способен спровоцировать утечку радиации и обвинить в этом Россию.
Киевское правительство могло бы аналогичным образом спровоцировать фатальные утечки радиации на своих собственных ядерных установках и обвинить Россию в потенциальной эскалации войны, — говорится в статье.
Автор материала отметил, что Украина столкнулась с провалом своего наступления, а также с разочарованием западных стран, которые вскоре могут отказаться от поддержки Киева. Все эти факторы делают из Зеленского «очень опасного человека». Издание отмечает, что в этой ситуации украинского лидера можно сравнить с раненым тигром.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что украинского президента унизили в Польше. Он напомнил, что Зеленский приехал в страну после того, как побывал в канадском парламенте, где принял участие в чествовании бывшего бойца СС. Никто из правительственных чиновников даже не встретил президента. По словам Джонсона, это говорит о том, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас очень плохие.