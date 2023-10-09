В Индии Зеленского назвали опасным человеком, способным устроить катастрофу Tribune India: Зеленский может устроить утечку радиации из-за сокращения помощи

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский является отчаянным человеком, который может пойти на опасный шаг, пишет газета Tribune India. По мнению авторов публикации, глава государства способен спровоцировать утечку радиации и обвинить в этом Россию.

Киевское правительство могло бы аналогичным образом спровоцировать фатальные утечки радиации на своих собственных ядерных установках и обвинить Россию в потенциальной эскалации войны, — говорится в статье.

Автор материала отметил, что Украина столкнулась с провалом своего наступления, а также с разочарованием западных стран, которые вскоре могут отказаться от поддержки Киева. Все эти факторы делают из Зеленского «очень опасного человека». Издание отмечает, что в этой ситуации украинского лидера можно сравнить с раненым тигром.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что украинского президента унизили в Польше. Он напомнил, что Зеленский приехал в страну после того, как побывал в канадском парламенте, где принял участие в чествовании бывшего бойца СС. Никто из правительственных чиновников даже не встретил президента. По словам Джонсона, это говорит о том, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас очень плохие.