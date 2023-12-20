Бегемот растерзал сотрудника зоопарка в Индии

Фото: Sun Wentan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В зоопарке города Лакхнау в Индии бегемот растерзал одного сотрудника зоопарка и покалечил второго, сообщает The Indian Express. Животное набросилось на смотрителей, когда те убирали в его загоне.

Сотрудники зоопарка Сурадж и Раджу вошли в вольер бегемота, чтобы почистить его. По правилам безопасности, животное загнали в смежное помещение, однако дикому зверю удалось вырваться и растерзать Сураджа и покалечить Раджу, которому, однако удалось убежать.

Ранее сообщалось, что тигр в Хабаровском крае убил местного жителя. Сначала хищник расправился с собакой, а затем напал на хозяина, который пошел к лесу по следам своего питомца. Сейчас решается вопрос об «изъятии» тигра из дикой природы.

В Приморском крае ранее начали поиски тигра, который напал на сторожа пасеки. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Во время нападения тигра хозяин пасеки услышал крики, выбежал из помещения с ружьем и начал стрелять в воздух. Хищник сначала двинулся на него, а затем скрылся в лесу.

Также жители поселка Раздольное в Приморском крае рассказали в соцсетях о нападении тигра на домашнюю собаку: было опубликовано видео, на котором хищник уносит свою жертву в зубах. Жителей Раздольного и соседних поселков призвали держать домашних животных в помещениях.