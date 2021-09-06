В Индии 11 человек заразились смертельно опасным вирусом нипах

Министр здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж заявила, что симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у одиннадцати человек. В настоящее время их состояние стабильное, отметила чиновница в беседе с телеканалом NDTV.

Летальность вируса нипах, который распространяется летучими лисицами и мышами, составляет от 40 до 75%. Как правило, он передаётся людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна заражённого животного. Это уже пятая вспышка вируса в Индии, последняя фиксировалась в 2019 году также в штате Керала.

Власти штата проверяют 251 человека, которые контактировали в районе Кожикоде с первым заражённым — 12-летним мальчиком.

В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования, — пояснила Джордж.

Ранее стало известно, что от смертельно опасного вируса нипах в штате Керала скончался подросток 12 лет. Из Дели на юг страны направлена оперативная бригада специалистов национального центра по контролю заболеваний. Эксперты отметили острую необходимость как можно быстрее определить все контакты умершего, чтобы установить источник заражения.