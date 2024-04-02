NHK: в Хиросиме на ж/д станции руководящие посты получили коты

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Должности начальника и заместителя начальника железнодорожной станции Сивагути в японском городе Хиросима заняли два кота. Животные победили в конкурсе, передает NHK World-Japan.

По информации издания, новых руководителей ж/д станции зовут Ямато и Чидори. Они обошли более чем 100 других диких и домашних кошек. Победители конкурса заступили на службу после торжественной церемонии, которая состоялась 17 марта. Ямато и Чидори вышли на замену коту Рёме, которого не стало в 2019 году.

Ранее власти японской Фукуямы ввели режим повышенной готовности из-за кошки, упавшей в резервуар с шестивалентным хромом на местном заводе. На улицах усилили патрулирование и призвали горожан избегать взаимодействия с животным. В Сети также появились кадры побега кошки, которая впоследствии терроризировала всю Фукуяму. Эксперты предполагали, что она могла умереть от химических ожогов.

Позже химик, доцент Института экологии РУДН кандидат биологических наук Анна Курбатова рассказала, что шестивалентный хром является очень токсичным веществом. По этой причине кошка, сбежавшая с завода, представляет реальную опасность, добавила она.