В Грузии назвали сроки возможного закрытия границы для россиян Депутат Грузии Мамулашвили: границы страны могут закрыть для россиян с 26 сентября

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Грузии могут закрыть границу для россиян с 26 сентября, сообщила оппозиционный депутат Нона Мамулашвили в эфире команды «Интер» на телеканале Freeдом. Парламентарий также рассказала, что граждан РФ ждут более жесткие проверки.

Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян. Насколько они нам объяснили, в понедельник [26 сентября] они [власти] будут закрывать границы <...>. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе, — сказала Мамулашвили.

Она добавила, что с 26 сентября пересечь границу не смогут мужчины — граждане РФ в возрасте с 18 до 55 лет. Парламентарий считает, что большое количество россиян в Грузии — прямая угроза национальной безопасности страны.

Мамулашвили также отметила, что очереди из машин на границе достигают 15 километров. По ее словам, такая ситуация наблюдается на протяжении нескольких дней — с начала частичной мобилизации в РФ.

Официальные ведомства страны опровергают эту информацию.

Ранее в Сети опубликовали видео с многокилометровыми пробками на границе России и Грузии. По данным различных сервисов, очередь из автомобилей растянулась на девять километров.