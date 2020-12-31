В граничащем с РФ Хэйхэ из-за коронавируса остановлена работа транспорта

https://static.news.ru/photo/5dde6818-4d81-11eb-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, 3 января приостановили работу общественного транспорта и такси. Поводом для таких мер стало выявление семи случаев коронавируса.

Ещё два человека признаны бессимптомными носителями инфекции, сообщает РИА Новости.

Работа автобусов и такси в пределах города приостановлена местным штабом по профилактике и контролю за эпидемией. Власти рассчитывают как можно скорее заблокировать любые каналы передачи вируса. Когда транспорт начнёт работу, не уточняется.

Погранпереходы на границе России и Китая не работают для пассажиров ещё с апреля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти города Хэйхэ запретили жителям вылет из него. Ограничение действует с 1 января. В штабе по предотвращению распространения коронавируса пояснили, что решение принято в связи с необходимостью контроля над эпидемией. За сутки в городе было выявлено трое заразившихся COVID-19.