В Госдуме оценили перспективы военного сотрудничества с КНДР Депутат Толмачев: у РФ и КНДР много общего, в том числе в военной сфере

Фото: Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

В условиях полномасштабного конфликта с Западом России пора открыто говорить о своих оборонных союзах, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, партнерство с КНДР, которое активно налаживают власти РФ, может стать противовесом бывшим колонизаторам в лице США и их партнеров.

В Северной Корее сейчас сконцентрированы огромные объемы советского оружия, это необходимо использовать на все 100%, параллельно помогая Пхеньяну бороться с США и их вассалами. Точек взаимного интереса у России и КНДР — множество. Разумеется, среди них есть и военные, — пояснил он.

Парламентарий добавил, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы стало закономерным итогом попыток Запада создать «восточное НАТО» в Азии. На этом фоне опасения Южной Кореи, которая заявила о своей обеспокоенности из-за визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, не беспочвенны, подчеркнул Толмачев.

Боятся — и правильно делают, — заметил он.

Путин посетит КНДР 18-19 июня. Глава государства после Северной Кореи отправится во Вьетнам.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Пхеньян может стать для Москвы боеспособным союзником. Военный эксперт допустил, что председатель КНДР может предложить РФ свою помощь в специальной военной операции в вопросе технологий. Так, по его словам, калибры северокорейских снарядов совпадают с российскими.