В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d3c5ebea-1d62-11eb-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Гонконге выявлен первый случай гибели пациента через два дня после вакцинации китайским препаратом CoronaVac.

По данным газеты The Standard, умерший — 63-летний мужчина, страдавший от хронических заболеваний — диабета и бронхита. Первую доз препарата он получил 26 февраля и умер 28 февраля из-за возникших проблем с дыханием.

Информация о смерти мужчины появилась с задержкой в несколько дней. Департамент здравоохранения отказался объяснить причину подобного промедления, отметив, что проводится расследование. По словам медицинских чиновников, пока неизвестно, связана ли смерть с вакцинированием.

Программа массовой вакцинации населения в специальном административном районе Китая стартовала в минувшую пятницу. На данном этапе ее участникам пока предложен только китайский препарат CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech.

Эффективность китайского препарата, по информации производителя, оценивается в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отменять многие коронавирусные ограничения в России можно будет уже в апреле-мае текущего года. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.