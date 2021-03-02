В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса

В Гонконге выявлен первый случай гибели пациента через два дня после вакцинации китайским препаратом CoronaVac.
По данным газеты The Standard, умерший — 63-летний мужчина,
Информация о смерти мужчины появилась с задержкой в несколько дней. Департамент здравоохранения отказался объяснить причину подобного промедления, отметив, что проводится расследование. По словам медицинских чиновников, пока неизвестно, связана ли смерть с вакцинированием.
Программа массовой вакцинации населения в специальном административном районе Китая стартовала в минувшую пятницу. На данном этапе ее участникам пока предложен только китайский препарат CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech.
Эффективность китайского препарата, по информации производителя, оценивается в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что отменять многие коронавирусные ограничения в России можно будет уже в апреле-мае текущего года. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.