В Гонконге выявлен первый пациент с мутировавшим штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса с мутацией N501Y расследуют медики Гонконга. Об этом пишет издание South China Morning Post.
По данным СМИ,
В настоящее время медики поместили на карантин 80 жильцов дома, в котором проживал носитель штамма N501Y. Специалисты планируют провести тесты на вирус у людей, посещавших два отделения банка и ресторан, которые посещал инфицированный.
За последние сутки в Гонконге было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 8 локальных, что говорит об ухудшении эпидемической ситуации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел новую формулу борьбы с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что третья волна заболевания уже началась в стране, однако реальность оказалась благоприятнее прогнозов и людям нужно «взяться за свою жизнь»