В Гонконге выявлен первый пациент с мутировавшим штаммом коронавируса

https://static.news.ru/photo/a434666c-a008-11eb-9d3d-96000091f725_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый случай заражения штаммом коронавируса с мутацией N501Y расследуют медики Гонконга. Об этом пишет издание South China Morning Post.

По данным СМИ, речь идёт о 29-летнем пациенте, вернувшимся из командировки в Дубай и отправленным на 21-дневный карантин в отель, который он всё положенное время не покидал. По мнению экспертов, мужчина мог привезти штамм N501Y из Дубая или заразиться в аэропорту, в отеле или уже после окончания карантина. Медики отмечают довольно высокую вирусную нагрузку в организме заболевшего.

В настоящее время медики поместили на карантин 80 жильцов дома, в котором проживал носитель штамма N501Y. Специалисты планируют провести тесты на вирус у людей, посещавших два отделения банка и ресторан, которые посещал инфицированный.

За последние сутки в Гонконге было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 8 локальных, что говорит об ухудшении эпидемической ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел новую формулу борьбы с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что третья волна заболевания уже началась в стране, однако реальность оказалась благоприятнее прогнозов и людям нужно «взяться за свою жизнь»