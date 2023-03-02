В строящемся небоскребе Гонконга произошел мощнейший пожар

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Пожар в строящемся небоскребе в районе Чимсачей в Гонконге

В крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй загорелся строящийся небоскреб, сообщает Mirror. С высоты осыпались горящие элементы, два человека, предположительно автомобилисты, доставлены в больницу, однако их состояние неизвестно.

Полиция сообщила, что четыре здания поблизости также загорелись, но их удалось потушить.

На сайте застройщика — Empire Group — говорится, что строящийся небоскреб представляет собой 42-этажный «символ гавани». Здание должно будет выполнять функции отеля, а также оно предназначено для «размещения исторического Морского клуба».

Проект стартовал в 2019 году. На строительство небоскреба, которое должно завершиться в первом полугодии 2023 года, было выделено $764 млн.

В сентябре прошлого года в городе Чанша в Китае загорелся 200-метровый небоскреб. Инцидент произошел в здании государственной телекоммуникационной компании China Telecom. В результате происшествия никто не пострадал.

В этом феврале произошел пожар на территории делового комплекса «Москва-Сити», загорелась одна из строящихся башен. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.