В Гонконге продлили срок действия мер социального дистанцирования

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Власти Гонконга заявили, что ослаблять введённые из-за пандемии коронавируса ограничения пока слишком рано, и продлили их действие на 14 дней.

Глава администрации специального административного района Китая Кэрри Лам предупредила, что город не может рисковать, отменяя меры по сдерживанию. Жители должны придерживаться социального дистанцирования до 7 мая.

В Гонконге запрещены публичные встречи более чем четырёх человек, в ресторанах и кафе расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров. Перед входом в заведения общественного питания посетители должны измерить температуру. В городе закрыты бары, спортзалы, детские площадки, ночные клубы, салоны красоты, караоке-бары, уточняет CNN.

Самой безопасной страной в период пандемии коронавируса эксперты фонда DKG назвали Израиль, у которого есть большой опыт по закрытию границ и ЧС. Второе место у Германии, там сейчас лучшие показатели по сравнению с другими европейскими странами, писал NEWS.ru.