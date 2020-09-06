В Гонконге полиция задержала около 300 участников протестов

https://static.news.ru/photo/19870456-f055-11ea-8539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siawillie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гонконгские полицейские задержали по меньшей мере 289 участников акции протеста против закона о нацбезопасности и переноса выборов в Законодательный совет Гонконга.

Об этом сообщает газета South China Morning Post, ранее сообщавшая о 90 задержанных. По данным издания, одна женщина была задержана за нарушение закона о национальной безопасности. Ещё около 270 человек взяты под стражу за то, что принимали участие в незаконных собраниях. 22 человека получили предписание о штрафе за несоблюдение социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, вызвавший недовольство оппозиционных сил и ряда западных лидеров, был одобрен китайским парламентом, после чего, 30 июня, вступил в силу. Он включает в себя правила касательно предотвращения, пресечения и наказания за совершение в Гонконге преступлений четырёх видов: сепаратистская деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическая деятельность и вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что активисты в Азии призвали бойкотировать киноадаптацию диснеевского мультфильма «Мулан» из-за того, что исполнительница главной роли Лю Ифей выразила поддержку полиции Гонконга во время беспорядков 2019 года.