https://static.news.ru/photo/64f1e144-4ef3-11ea-984b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Медики в Гонконге перестали пускать мужчин в родильные отделения. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае — врачи пытаются минимизировать риски и обезопасить молодых мам и их малышей.

Женщины признаются, что не отказались бы от поддержки мужей во время родов, но говорят, что понимают принятое медицинским персоналом решение, пишет CNN. В первые дни отцы видят детей лишь на фотографиях, которые им присылают медсёстры.

В Гонконге к 14 февраля были подтверждены 53 случая заражения COVID-2019, один человек скончался. Власти считают, что коронавирус нового типа может распространяться по канализационным трубам, писал NEWS.ru.