Медики в Гонконге перестали пускать мужчин в родильные отделения. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае — врачи пытаются минимизировать риски и обезопасить молодых мам и их малышей.
Женщины признаются, что не отказались бы от поддержки мужей во время родов, но говорят, что понимают принятое медицинским персоналом решение,
В Гонконге к 14 февраля были подтверждены 53 случая заражения COVID-2019, один человек скончался. Власти считают, что коронавирус нового типа может распространяться по канализационным трубам, писал NEWS.ru.
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