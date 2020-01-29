В Гонконге закрылись музеи, концертные залы и спортивные площадки. Такое решение власти приняли из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
Как
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились 4547 человек, 106 погибли. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных, 100 погибших.
Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Гонконга разработали вакцину для лечения нового коронавируса, распространившегося в Китае. Однако её применение сейчас невозможно.Использовать средство можно будет только после проведения всех необходимых тестов. Для изучения вещества на животных потребуется несколько месяцев, а проверка на людях начнётся не раньше 2021 года.
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