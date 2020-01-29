https://static.news.ru/photo/71b8de9a-425b-11ea-9449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katherine Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Гонконге закрылись музеи, концертные залы и спортивные площадки. Такое решение власти приняли из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

Как сообщает ТАСС, в городе приостановлена также работа всех библиотек, отменены развлекательные и культурные мероприятия. Сроки закрытия не уточняются, известно лишь, что работа прекращена до дальнейшего уведомления. Ранее из-за эпидемиологической угрозы были закрыты «Диснейленд» и «Океанский парк».

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились 4547 человек, 106 погибли. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных, 100 погибших.