В Гонконге десятки человек обвинили в заговоре против госвласти

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В Гонконге полиция предъявила обвинения в заговоре с целью подрыва госвласти 47 активистам оппозиции. В ближайшее время они предстанут перед судом, который изберёт им меру пресечения.

В числе обвиняемых 39 мужчин и восемь женщин. Их возраст варьируется от 23 до 64 лет. В ряды обвиняемых попали организатор протестного движения Occupy Central Бенни Тай и несколько экс-законодателей от демократических партий.

Активистам вменяется создание «деструктивных планов», призванных парализовать работу правительства. По словам секретаря по вопросам безопасности Джона Ли, обвиняемые намеревались незаконными методами получить большинство в Законодательном совете, целенаправленно ветировать принятие бюджета и в итоге добиться отставки действующей исполнительной власти. Кроме того, они планировали активизировать массовые беспорядки, сообщает радиостанция RTHK.

Как писал NEWS.ru, в середине 2020 года вступил в силу закон о защите национальной безопасности Гонконга, вызвавший недовольство оппозиционных сил и ряда западных лидеров. Он включает в себя правила касательно предотвращения, пресечения и наказания за совершение в Гонконге преступлений четырёх видов: сепаратистская деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическая деятельность и вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.