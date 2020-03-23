Власти специального административного района КНР приняли решение отказывать во въезде в Гонконг всем нерезидентам. Запрет вступит в силу 25 марта и продлится 14 дней, сообщила глава администрации города Кэрри Лам.
Также в Гонконге будут введены более суровые наказания для нарушителей карантина и усилены противоэпидемические меры,
Как писал NEWS.ru, прибывающие в город из-за рубежа пассажиры обязаны пройти двухнедельный домашний карантин. Эта мера не касается тех людей, которые приезжают из континентальной части Китая, Макао или Тайваня.
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