https://static.news.ru/photo/7fad8cd6-6cdf-11ea-a11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти специального административного района КНР приняли решение отказывать во въезде в Гонконг всем нерезидентам. Запрет вступит в силу 25 марта и продлится 14 дней, сообщила глава администрации города Кэрри Лам.

Также в Гонконге будут введены более суровые наказания для нарушителей карантина и усилены противоэпидемические меры, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, прибывающие в город из-за рубежа пассажиры обязаны пройти двухнедельный домашний карантин. Эта мера не касается тех людей, которые приезжают из континентальной части Китая, Макао или Тайваня.