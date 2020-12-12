В десяти префектурах Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/53e20f38-3d03-11eb-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Вспышка птичьего гриппа распространилась на несколько префектур Японии. Десятой стала префектура Сига в регионе Кинки на острове Хонсю, где японские власти выявили вспышку птичьего гриппа в этом году.

Ранее стало известно о том, что птичий грипп был выявлен в девяти префектурах Японии: Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго, Оита, Хиросима, Вакаяма и Окаяма, пишет ТАСС. В птичьих хозяйствах этих префектур уже было уничтожено более 2,5 млн кур.

В Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны 13 декабря прошло совещание, посвящённое распространению птичьего гриппа. В ведомстве пообещали оказать помощь префектурам в борьбе с заболеванием.

О начале массового уничтожения кур в Японии из-за вспышки птичьего гриппа NEWS.ru сообщал в ноябре. Тогда в префектурах Кагава, Хёго и Фукуока были выявлены очаги заболевания, имеющего признаки высокой патогенности.

Власти Южной Кореи 12 декабря объявили о внеплановой дезинфекции всех птицеферм в стране из-за птичьего гриппа после того, как в стране также был обнаружен птичий грипп. С 28 ноября было зафиксировано десять вспышек по всей стране, включая провинции Кёнсан-Пукто, Чхунчхон-Пукто, Чолла-Намдо и Чолла-Пукто. Было уничтожено 361 тысяча уток, 1,5 млн кур и 885 тысяч перепелов, чтобы не допустить распространения инфекции.

Также вспышки птичьего гриппа были зарегистрированы во Франции, Англии, Дании. Следы заболевания были выявлены на юге Украины.