В давке в Сеуле погибли два иностранца В давке в Сеуле погибли два иностранца, 15 пострадали

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В результате давки, случившейся в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула, погибли двое иностранцев. Еще 15 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пожарных. При этом в посольстве РФ отметили, что пока не располагают данными, есть ли среди жертв россияне.

По состоянию на 6.00 (00.00 мск)... погибли 149 человек, пострадали 76, из них 19 — с тяжелыми ранениями, еще 57 — с легкими. В особенности — большинство жертв возрастом 10-30 лет, два иностранца погибли, еще 15 пострадали, — сообщил начальник пожарного управления округа Енсан Чхе Сон Бом.

Известно также, что треэтапнй поиск пострадавших завершен, однако местные власти продолжают принимать заявления о пропаже граждан.

В посольстве РФ в Сеуле сообщили, что следят за происходящим, но в настоящее время не располагают данными о том, есть ли среди погибших или пострадавших россияне. Граждане РФ в посольство в связи с инцидентом не обращались.

Инцидент произошел в Сеуле на узких улочках района Итхэвон, известного как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин, который впервые за три года отмечается без ограничений, связанных с пандемией. Число жертв в настоящий момент достигло 149 человек.

По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22:22 (16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Сообщается, что большинство жертв составляют люди в возрасте до 30 лет.