В Бангладеш одобрили экстренное использование вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/24772bca-a743-11eb-a154-96000091f725_660.jpg Фото: Piyas Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Бангладеш одобрили использование вакцины российского производства от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, южноазиатское государство получит первую партию вакцины уже в мае, более точные сроки не называются.

Как сообщалось ранее, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило ввозить и использовать в стране вакцину против коронавируса «Спутник V». Члены комиссии агентства обратили внимание на присутствие в составе вакцины способного размножаться аденовируса, и это стало одним из критических моментов обсуждения, повлиявших на финальное решение о запрете вакцины.

По мнению разработчиков препарата, отказ бразильского регулятора от использования «Спутника V» является политическим решением. Разработчики российской вакцины напомнили, как в прошлом году США препятствовали одобрению использования препарата в странах Южной Америки.

В настоящее время российская вакцина одобрена уже в 60 странах, где проживают порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.