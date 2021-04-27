В Бангладеш одобрили экстренное использование вакцины «Спутник V»

Власти Бангладеш одобрили использование вакцины российского производства от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным журналистов, южноазиатское государство
Как сообщалось ранее, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило ввозить и использовать в стране вакцину против коронавируса «Спутник V». Члены комиссии агентства обратили внимание на присутствие в составе вакцины способного размножаться аденовируса, и это стало одним из критических моментов обсуждения, повлиявших на финальное решение о запрете вакцины.
По мнению разработчиков препарата, отказ бразильского регулятора от использования «Спутника V» является политическим решением. Разработчики российской вакцины напомнили, как в прошлом году США препятствовали одобрению использования препарата в странах Южной Америки.
В настоящее время российская вакцина одобрена уже в 60 странах, где проживают порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.