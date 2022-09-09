В Бангкоке вараны два дня пожирали труп мужчины в туалете Mothership: в Бангкоке вараны два дня питались останками мужчины

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look press

В Бангкоке полицейские приехали на вызов и обнаружили тело 50-летнего мужчины, которое обгладывали вараны, сообщает издание Mothership. За два дня рептилии объели уши, ноги и другие части тела.

Полицейских вызвали соседи мужчины. Они не видели его около двух дней и начали волноваться, поскольку знали о его проблемах со здоровьем. Житель Бангкока ранее жаловался на высокое кровяное давление. Кроме того, из его квартиры доносился неприятный запах.

Приехавшие полицейские и волонтеры обнаружили разлагавшийся труп мужчины в его туалете, который находится в отдельно стоящей одноэтажной постройке. Мужчина был без одежды. Он лежал лицом вниз рядом с писсуаром. Полицейские прогнали рептилий и только после этого смогли забрать труп.

Тело умершего направили в больницу для вскрытия. Предположительно, таец скончался как минимум за два дня до обнаружения тела. В полиции предположили, что у мужчины произошел скачок кровяного давления, в результате чего он потерял сознание.

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