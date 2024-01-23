В Азии предрекли перенос столицы на Украине АT: после поражения Украины в конфликте столицу перенесут во Львов

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После поражения Украины в конфликте с Россией властям страны придется эвакуироваться, заявил обозреватель Стивен Брайен в статье для азиатского издания Asia Times (AT). Он считает, что новой украинской столицей станет Львов.

В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если ее правильно понимать, то <...> Украина проиграет в конфликте и правительству страны, возможно, потребуется эвакуироваться из Киева, — написал Брайен.

По его мнению, нет сомнений в том, что Россия добьется успеха, несмотря на сопротивление ВСУ, которые не смогут остановить ее. Также он допустил, что главой нового правительства могут назначить Кирилла Буданова, который сейчас занимает пост начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что боевые действия на Украине могут продлиться еще от двух до пяти лет. Также, как уточняли источники из разведывательных служб США и других западных стран, американский лидер Джо Байден 17 января обсудил с законодателями Штатов конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в течение ближайших месяцев.