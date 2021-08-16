В Афганистане журналисты начали опасаться за свою жизнь

Афганский комитет защиты журналистов заявил, что работникам местных СМИ грозит смертельная опасность. Об этом сообщает Khaama Press.

В первый же день после захвата Кабула движением «Талибан» (организация запрещена на территории России) боевики разоружили охрану телецентра и центрального радио, а сотрудников отправили по домам. Работники СМИ опасаются за свою жизнь, и комитет по защите журналистов выступил с официальным заявлением в адрес США с призывом обеспечить безопасность людей.

Журналистское объединение подчёркивает, что американцы несут особую ответственность за жизнь всех сотрудников, которые являются источником живой и достоверной информации из Афганистана.

Ранее сообщалось, что 15 августа в Кабул без боя вошли боевики «Талибана». Они разоружили и распустили силы безопасности. По официальным заявлениям представителя террористов, иностранцам и дипломатическим миссиям ничего не угрожает. Все противники талибов получат помилование, если пойдут на переговоры, отметил Наим.