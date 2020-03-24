https://static.news.ru/photo/3d8ff646-6dc4-11ea-9f5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверо военнослужащих НАТО, прибывших в Афганистан для участия в операции «Решительная поддержка», сдали анализы на наличие COVID-19 в организме. Тесты показали положительные результаты.

Как уточняется, по прибытии в азиатскую страну военные проходили медицинское обследование. После проявления первых симптомов их изолировали. В миссии приняли все необходимые меры предосторожности для выявления и помещения на карантин людей, с которыми контактировали заражённые.

Первой жертвой коронавируса в Афганистане стал мужчина с сердечно-сосудистым заболеванием. Среди заразившихся оказались иностранные дипломаты, работающие в Кабуле, писал NEWS.ru.