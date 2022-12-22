В Афганистане «за моральное разложение» публично высекли 30 человек

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

В Афганистане в провинции Бадахшан представители «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) высекли 30 человек на футбольном стадионе «за моральное разложение», передает агентство Republic World. Каждый «провинившийся» получил 40 ударов плетьми, среди них также было 15 женщин.

По 40 ударов плетьми на публичной казни, проходившей на футбольном стадионе, получили 30 человек, среди которых 15 женщин, — сообщило агентство.

7 декабря Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид опубликовал заявление о том, что в Афганистане впервые с момента прихода к власти движения провели сметную казнь. Обвиняемый был приговорен к высшей мере наказания за убийство.

Казнь прошла в провинции Фарах. На ней присутствовали высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и. о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.

Ранее верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты исламского права, в том числе публичные казни, забивание камнями и порку, а также ампутацию конечностей ворам.