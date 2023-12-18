В аэропортах Таиланда могут закрыть все магазины duty free Nation: власти Таиланда планируют закрыть все магазины duty free в аэропортах

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Правительство Таиланда рассматривает возможность закрытия всех магазинов беспошлинной торговли (duty free) в аэропортах страны, сообщает местное издание Nation. По его данным, соответствующее предложение выдвинуло Министерство финансов королевства. Постоянный секретарь ведомства Лаварон Сангснит подчеркнул, что данная инициатива поможет привлечь туристов и стимулировать внутренние расходы.

Приостановка работы магазинов беспошлинной торговли позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в магазинах duty free, — объяснил он.

Эксперты также считают, что принятие закона позволит сделать Таиланд одним из центров торговли в Азии. Предполагается, что правительство страны рассмотрит данный вопрос уже во вторник, 19 декабря. Это позволит принять закон в самом начале новогодних праздников, сопровождающихся наплывом туристов в страну.

Руководитель туристической фирмы Наталия Ансталь ранее рассказала, какие направления больше всего подходят начинающим путешественникам. По ее мнению, в этот рейтинг входят Турция, Египет, Индонезия, а также Таиланд. Это обусловлено тем, что жители этих стран привыкли к туристам, поэтому в них будет достаточно безопасно.