В Брюсселе прошла церемония открытия миссии Узбекистана при НАТО. Посол республики Дильер Хакимов вручил верительные грамоты генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.
Глава организации высоко оценил проводимые под руководством президента Шавката Мирзиёева кардинальные реформы и изменения, которые позволили раскрыть потенциал Узбекистана. После этого стороны обсудили перспективы двусторонних отношений, говорится сайте пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Как ранее писал NEWS.ru, Столтенберг заявил, что Чёрное море является стратегическим регионом для Североатлантического альянса.
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