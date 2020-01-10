Растительный покров на верхних склонах горы Эверест стремительно поднимается вверх. В данный момент он достиг отметки в 5500 метров.

К такому выводу пришли учёные, изучив фотографии, сделанные со спутников за последние 20 лет. Причиной такого роста могло стать таяние ледников Гималаев. Важно изучать экосистемы тех участков гор, которые были...