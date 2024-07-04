Уволенная россиянка набрала кредитов и «поселилась» в аэропорту Бангкока Россиянка девять дней живет в аэропорту Бангкока из-за недостатка денег

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Жительница Краснодара, 40-летняя Юлия, девять дней живет в аэропорту Бангкока из-за просроченного паспорта и недостатка денег на обратный билет, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, до этого женщина набрала кредитов в России и улетела в Таиланд.

Сообщается, что Юлия работала дознавателем в УВД, но несколько месяцев назад ее уволили из-за прогулов, а затем она улетела в Таиланд. С тех пор родные ничего не знали о том, что с ней и где она находится. Недавно выяснилось, что Юлия с 26 июня живет в аэропорту Бангкока и не может улететь на Родину.

Со ссылкой на очевидцев канал также уточнил, что россиянка просит на улице милостыню и питается за счет подаяний. При этом Telegram-канал связался с матерью женщины, которая заявила, что не будет помогать дочери — по его словам, Юлия является взрослым человеком и должна решить свои проблемы самостоятельно. Кроме того, она пожаловалась на звонки коллекторов, которые добиваются возвращения денег по кредитам.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита, для его изменения теперь потребуется заключать новый договор. Таким образом власти не позволят финансовым организациям вгонять россиян в долговую яму.