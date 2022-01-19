Утратил доверие: Ким Чен Ын решил пересмотреть меры по сотрудничеству с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» между Северной Кореей и США. Причиной, по его мнению, стала враждебная политика Вашингтона в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Сообщается, что в Северной Коре осудили политику Вашингтона, проводимую в отношении КНДР, и призвали готовиться к долгосрочной конфронтации с США.

Ранее стало известно, что Северная Корея приняла решение отказаться от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Причиной стали «действия враждебных сил» и пандемия коронавируса.

Также КНДР сообщила об очередных испытаниях тактических управляемых ракет. Это уже четвёртый запуск, который Северная Корея совершила с начала года.

Продолжение ракетных испытаний Северной Кореи вызывает всё большее беспокойство ООН.