Утечка радиоактивной воды на «Фукусиме» взволновала Китай Посольство Китая в Японии обеспокоилось утечкой воды на «Фукусиме-1»

Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство Китая в Японии выразило обеспокоенность в связи с утечкой радиоактивной воды на атомной электростанции «Фукусима-1», оператором которой является компания Tokyo Electric Power (TEPCO). Китайские дипломаты призывают Токио провести подробные консультации со всеми заинтересованными сторонами и утилизировать радиоактивную воду с применением «безопасных и прозрачных методов».

Мы в очередной раз серьезно настаиваем, чтобы Япония приняла во внимание обеспокоенность соседних стран и международного сообщества, — заявили представители посольства на своей странице в китайской соцсети WeChat.

В Китае также утверждают, что инцидент с утечкой радиоактивной воды на атомной электростанции выявил хаос и беспорядок, которые царят во внутреннем управлении оператора. Дипломаты призывают не игнорировать призывы других держав, так как сброс загрязненной воды в мировой океан затрагивает международные интересы и может крайне негативно отразиться на здоровье людей.

Утечка радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» была зафиксирована в минувшую среду, 7 февраля. По данным компании TEPCO, она произошла на оборудовании по очистке воды от радионуклидов. Предполагается, что часть радиоактивной воды ушла в почву. Утечки воды с АЭС в море не выявлено.