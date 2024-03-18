«Упорное сопротивление России»: в Китае о переизбрании Путина Экс-главред газеты Global Times поддержал переизбрание Путина

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин

Колумнист и бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в аккаунте Twitter (X), что поддерживает переизбрание президента России Владимира Путина. По его словам, РФ упорно сопротивляется угнетению Запада, что является очень ценным качеством. Вместе с тем он добавил, что стратегические отношения России и Китая должны развиваться дальше.

Лично я приветствую и поддерживаю переизбрание [президента] Путина, ценю упорное сопротивление России угнетению со стороны США и Запада, решительно выступаю за поддержание стратегических отношений между Китаем и Россией, — заявил Сицзинь.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон поздравил Путина с убедительной победой на выборах. Он заявил, что рекордные результаты голосования свидетельствуют о твердой поддержке российского лидера. Политик также пожелал президенту крепкого здоровья и благополучия.

Российского президента также поздравил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Он заверил, что вместе со своей командой сделает «все возможное и невозможное» для установления дружественных отношений между Кишиневом и Москвой.