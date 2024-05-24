Умерла шиба-ину, ставшая символом криптовалюты Dogecoin и героем мемов

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Собака по прозвищу Кабосу, ставшая символом криптовалюты Dogecoin, ушла из жизни. Об этом сообщила ее хозяйка в личном блоге, оформив прощание с любимицей в виде хокку. Она добавила, что в последние годы питомец с настоящим профессионализмом реагировал на повышенное внимание со стороны поклонников. Собака породы шиба-ину скончалась на 17-м году жизни.

В 7:50 утра // Я заснула крепким сном // Прошлой ночью, как обычно // Поешь как следует // Выпей побольше воды // Я выпил ее, — написала хозяйка собаки.

Снимок с улыбающейся Кабосу был сделан в 2010 году и быстро распространился по Сети. Он превратился в один из самых узнаваемых мемов, а уже в 2014 году была запущена криптовалюта Dogecoin, символом которой и стал полюбившийся пользователям пес.

В прошлом году в Лондоне умерла собака из России по кличке Моника, которой новосибирские ветеринары около двух лет назад впервые в мире установили протезы вместо всех четырех лап. Как рассказала волонтер Алла Леонкина, причиной смерти стала инфекция, которая привела к отказу почек. История Моники началась около двух лет назад в Краснодарском крае, где собаку без лап обнаружили местные жители в сугробе у станции Пластуновская.