Умер японский лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японский писатель Кэндзабуро Оэ

В возрасте 88 лет умер японский писатель Кэндзабуро Оэ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года, сообщает агентство Kyodo. Он стал вторым японским писателем после Ясунари Кавабаты, который был удостоен этой награды.

Писатель ушел из жизни 3 марта, однако о его смерти стало известно только 13 марта. По предварительным данным, Оэ умер от старости.

В России наибольшую популярность приобрели его произведения «Объяли меня воды до души моей», «Футбол 1860 года» и «Опоздавшая молодежь».

Ранее стало известно, что 8 марта умер муж писательницы Дарьи Донцовой. Он помог жене победить рак, однако сам ушел из жизни из-за опасной болезни. Донцова сообщила, что муж «ни разу не дал никому в семье понять, что он болен». Кроме того, он буквально до последнего дня продолжал ездить в университет и преподавал, так как не хотел подвести своим отсутствием коллег и студентов.

Другой писатель, Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Басманный суд Москвы принял решение, что будет рассматривать дело в его отсутствие.