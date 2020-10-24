Умер сын султана Брунея Хаджи Абдул Азим

Принц Брунея Хаджи Абдул Азим скончался на 39-м году жизни. Он был четвёртым в очереди на трон.
Причина смерти королевской особы в настоящий момент неизвестна. По данному делу идёт расследование.
Азим был вторым сыном султана страны Хассанала Болкиаха. Он родился в Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года.
На территории государства в связи со смертью мужчины объявлен национальный траур, который продлится семь дней с 24 октября,
Ранее, как писал NEWS.ru, младший брат Эдуарда Успенского Юрий умер от коронавируса в возрасте 81 года в Москве. Об этом сообщила невестка Юрия Успенского Марина.