Умер сын султана Брунея Хаджи Абдул Азим

https://static.news.ru/photo/6c875c66-15f6-11eb-b490-fa163e074e61_660.jpg Принц Брунея Хаджи Абдул Азим Фото: AJW (王 美 琪)/twitter.com

Принц Брунея Хаджи Абдул Азим скончался на 39-м году жизни. Он был четвёртым в очереди на трон.

Причина смерти королевской особы в настоящий момент неизвестна. По данному делу идёт расследование.

Азим был вторым сыном султана страны Хассанала Болкиаха. Он родился в Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года.

На территории государства в связи со смертью мужчины объявлен национальный траур, который продлится семь дней с 24 октября, передаёт Xinhua со ссылкой на канцелярию султана страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, младший брат Эдуарда Успенского Юрий умер от коронавируса в возрасте 81 года в Москве. Об этом сообщила невестка Юрия Успенского Марина.