Умер создатель легендарной манги Dragon Ball Автор манги Dragon Ball Акира Торияма скончался на 69-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автор популярной манги Dragon Ball («Драконий жемчуг») Акира Торияма ушел из жизни, сообщает журнал Weekly Shonen Jump. По его данным, причиной смерти художника-мангаки стала острая субдуральная гематома. Торияме было 68 лет.

Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти. <...> Созданные им очаровательные персонажи и его потрясающее дизайнерское чутье оказали большое влияние на многих художников и создателей манги, — говорится в публикации.

Сегодня Dragon Ball считается одной из самых знаменитых японских франшиз. Впервые манга вышла в 1984 году в журнале Shonen Jump и выходила до 1995 года. История о мальчике Сон Гоку с обезьяньим хвостом стала основной для одноименных аниме, видеоигр и фильмов. По данным Министерства культуры Японии, «Драконий жемчуг» занимает третье место в рейтинге самой лучшей манги всех времен.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Илья Устюжанинов скоропостижно скончался в возрасте 40 лет, сообщила пресс-служба театра «Камерная сцена» в Лобне Московской области. Причины смерти деятеля культуры не раскрываются. Представители театра заявили, что у актера остались жена и маленькая дочь.

Устюжанинов работал в театре «Камерная сцена» на протяжении восьми лет. Он успел сыграть во многих спектаклях различных жанров, таких как «Ревизор» Гоголя, «Снежная Королева» Шварца.