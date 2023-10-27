Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян скончался в возрасте 68 лет, сообщает Центральное телевидение Китая. Причиной смерти политика, предположительно, стал сердечный приступ.

По данным телеканала, 26 октября у Ли Кэцяна случился внезапный сердечный приступ, его не стало 27 октября в 00:10 по местному времени (26 октября, 19:07 мск). В последнее время экс-премьер находился на отдыхе в Шанхае.

С 2012 по 2022 год Ли Кэцян считался вторым человеком в иерархии Коммунистической партии Китая, с 2012 по 2023 год руководил правительством страны в сложный период «торговой войны» с США и пандемии. Известно, что во время своей работы Ли Кэцян активно продвигал частную экономику, иностранные инвестиции и упрощал госпроцедуры.

В последний раз политик выступил с докладом о работе правительства на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2023 года. После завершения парламентской сессии Ли Кэцян ушел на пенсию.

8 октября бывший президент Венгрии Ласло Шойом скончался на 82-м году жизни. Политик умер после продолжительной болезни. Президент Каталин Новак и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили соболезнования его родным и близким.

В августе умер бывший руководитель администрации первого президента России Сергей Филатов. Он руководил аппаратом Бориса Ельцина в его первый период правления, с 1993 по 1996 год. Вдова Ельцина Наина заявила, что Филатов был замечательным человеком и надежным соратником.