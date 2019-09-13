https://static.news.ru/photo/484b7c54-d616-11e9-9462-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

На индонезийском острове Бали скончался американский фотограф Чарли Коул. Ему было 64 года, на острове мужчина прожил более 15 лет.

В 1989 году в КНР с балкона гостиницы «Пекин» Коул сделал фотографию, получившую название «Неизвестный бунтарь». На ней изображён мужчина, вынудивший колонну танков на площади Тяньаньмэнь в Пекине остановиться, встав перед ней. За этот снимок фотограф был удостоен премии World Press Photo.

Tiananmen Square Tank Man photographer Charlie Cole dies in Bali https://t.co/UEPMu9FgXM — SCMP News (@SCMPNews) September 12, 2019

4 июня 1989 года многодневные протесты в Пекине, центром которых стала площадь Тяньаньмэнь, завершились жёстким силовым разгоном демонстрантов. Применение тяжёлой военной техники, в том числе танков, привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Официальные власти Китая сообщали о 242 погибших. Однако по разведданным, оценкам независимых наблюдателей и правозащитников, численность погибших превысила тысячу человек.

Ранее News.ru писал, что в Канаде умер фотограф Роберт Франк.