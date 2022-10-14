Украину обсуждать не стали: Астана хочет азиатский ОБСЕ, а получается ШОС В Астане проходит два саммита подряд, на которые приехала значительная часть представителей стран Евразии

Фото: kremlin.ru

Астана стала организатором трёх представительных саммитов, проведение которых намечено на этой неделе друг за другом. Правда, самым ожидаемым событием среди встреч в Астане оказались переговоры президентов России и Турции Путина и Эрдогана о прекращении боевых действий на Украине. Но, согласно официальным заявлениям, лидеры двух стран этот вопрос на встрече не обсуждали. Правда, несмотря на уверения пресс-секретаря Кремля, эксперты не исключают, что в Астане они всё же говорили на эту тему, но не стали придавать огласке свои договорённости. Зато на саммитах в казахстанской столице обсуждаются другие интересные тренды, за которыми следит NEWS.ru.

Но вначале - небольшое пояснение. В четверг прошло Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В нём приняли участие высокопоставленные представители почти 50 стран. Вслед за совещанием, в пятницу, пройдут саммит СНГ и встречи на высшем уровне в формате «Центральная Азия — Россия». Главы ключевых евразийских стран в Астане провели множество двусторонних встреч. Об астанинском саммите СВМДА — в материале NEWS.ru.

Говорят о газе, но думают о переговорах?

Одним из ключевых событий саммита в Астане эксперты назвали встречу между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поскольку на открытии саммита Эрдоган заявил, что Турция стремится «как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие» на территории Украины, от этой встречи ожидали обсуждения вопроса о переговорах между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. Встреча президентов один на один длилась полтора часа, а по её окончании пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президенты не обсуждали тему российско-украинского урегулирования.

Фото: kremlin.ru

Однако турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил в беседе с NEWS.ru выразил сомнения, что президенты обошли эту злободневную для всего мира тему.

Турция заинтересована в том, чтобы военная операция на Украине завершилась как можно скорее. Разногласия надо решать только дипломатическим путём. Чем дольше всё это идёт, тем сложнее будет найти выход из ситуации. Но после начала частичной мобилизации, взрыва на Крымском мосту, ракетных атак на украинские города вопрос сильно усложнился. Киев отказывается от переговоров, Запад с ним согласен. Поэтому президенты России и Турции решили публично заявить о других темах, но я не думаю, что они не обсуждали российско-украинские противоречия, — предположил турецкий политолог.

По словам Исмаила, Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему не утратил доверия ни Киева, ни Москвы, поэтому у него сохраняются серьёзные шансы на посредничество между ними.

Информационное противостояние сегодня уже достигло не меньшего накала, чем военное, — отметил в беседе с NEWS.ru политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. — Избыточное раскрытие информации в данном случае будет вредить и нам, и нашим турецким партнёрам. В интересах дела лучше не комментировать такие темы. Многие проблемы в российско-украинских отношениях двух последних десятилетий порождали как раз долгие рассуждения руководителей обеих стран с резкими выводами. В Астане Песков сказал, что мог, и больше ничего не надо было сообщать.

Говорили президенты о переговорах или нет, как считают другие эксперты, не столь важно. Важнее то, что Эрдоган не обладает полномочиями от Украины, чтобы договариваться о диалоге между Москвой и Киевом, уточняет Рустам Бурнашев.

Встреча между президентами России и Турции сама по себе важна, но столь принципиального значения в плане организации переговоров она не имеет. Говорили они между собой месяц назад на саммите ШОС в Самарканде. Встреча в Астане стала одной из целого ряда встреч, которые между ними в последнее время проходят чуть ли не регулярно (четыре встречи за четыре месяца — News.ru). Тем более, что президент Турции не обладает полномочиями от Киева обговаривать столь серьёзные и сложные вопросы, — сказал эксперт.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин предложил создать в Турции хаб для поставок газа в Европу вместо утраченных «Северных потоков». Хаб может стать площадкой для определения цены на газ «на нормальном рыночном уровне». Путин отметил, что цена на газ сейчас «заоблочная», на газовом хабе в Турции ее можно будет определять «без политического окраса». Турция отреагировала на предложение с заинтересованностью.

Ничего более конкретного, кроме заинтересованности и одобрения, Анкара высказать не может, поскольку РФ продолжает находиться под жёсткими санкциями Запада, полагает Тогрул Исмаил.

Нужны технические обоснования с учётом геополитических рисков. Россия заинтересована в продаже своего газа. Турция заинтересована использовать свою территорию для его транспортировки. Но насколько это будет лишено рисков для нашей страны, учитывая, что на дворе не мирное время. В период геополитического форс-мажора надо всё просчитать, чтобы не получить за это удар, — предположил турецкий политолог.

И для России проект создания турецкого хаба может осложниться противодействием Запада, не исключает Николай Межевич:

Москва и Анкара сами по себе нашли бы компромиссы, исключающие риски. Но начнётся большая суета со стороны Вашингтона, Лондона, Брюсселя. Они будут вставлять нам палки в колёса.

Антироссийские санкции остаются серьёзным препятствием для международных проектов Москвы. Насколько можно раздвинуть эти рамки хотя бы со стороны постсоветских соседей, покажет уже саммит «Россия — Центральная Азия» 14 октября. На нём в первую очередь, судя по заявлениям официальных лиц, будут рассматриваться вопросы экономического сотрудничества.

СВМДА так и не стала азиатской ОБСЕ

Саммит СВМДА эксперты назвали самым крупным из всех трёх мероприятий в Астане на нынешней неделе. В СВМДА до 13 октября входили 27 азиатских государств. Создана она была 30 лет назад по инициативе тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Выступая 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Назарбаев предложил идею о «создании эффективной и приемлемой для всех структуру по обеспечению мира и безопасности в Азии», после чего СВМДА стали называть аналогом ОБСЕ.

Фото: kremlin.ru

В Астане собрались лидеры 13 государств: России, Азербайджана, Турции, Ирака, Ирана, Катара, Киргизии, Палестины, Таджикистана, Узбекистана, Кувейта, Туркмении и Белоруссии (последние две страны имеет статус наблюдателя). Из Пекина приехал заместитель Си Цзиньпина Ван Цишан. На саммите к организации присоединился в качестве полноправного государства — члена Кувейт. СВМДА теперь состоит из 28 стран, занимающих порядка 90% территории Азии, а проживает в них почти половина населения земного шара. При Совещании работает девять стран-наблюдателей, но делегации двух из них — США и Украины — на форум не приехали.

На нынешнем саммите его участники проголосовали уже за преобразование Совещания в полноценную международную организацию.

Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень, — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Несмотря на повышение статуса СВМДА, организация всё-таки имеет мало общего с ОБСЕ, отметил в беседе с NEWS.ru профессор Казахстано-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

Давайте вспомним, как создавалась ОБСЕ в 70-х годах прошлого века. Тогда организация называлась СБСЕ и решала чётко поставленные задачи по снятию напряжённости между капиталистическим и социалистическим лагерями. Вопросы эти СБСЕ решала удачно. СВМДА не строится по чёткой идеологической схеме. Какое противостояние эта организация решила на данный момент? Об этом ничего не известно. Другое дело, что организация стала насыщенной диалоговой площадкой, — сказал собеседник интернет-издания.

Что важнее для участников саммита: интеграционные проекты между государствами или двусторонние переговоры лидеров? На эту тему между экспертами продолжается спор.

СВМДА больше выигрывает от двусторонних встреч, чем от широкого формата общения, — продолжает Рустам Бурнашев. — В то же время, достаточно большое количество подобных встреч между лидерами мы наблюдали ещё недавно, например, в Самарканде на саммите ШОС. Насколько сегодня они важны на саммите СВМДА, это ещё вопрос. Но всё равно, ряд важных тем, конечно, можно обсудить и сейчас.

У эксперта клуба «Валдай» Станислава Притчина мнение по этому поводу противоположное: интеграционные проекты и деятельность в рамках СВМДА важны как альтернатива международным организациям из «других регионов мира».

Интересы России и ряда стран Ближнего Востока совпали в том, что нам нужна своя альтернативная региональная система. Частично её покрывает ШОС, а частично надо работать с помощью СВМДА. В нынешнем саммите наиболее заинтересованной стороной выступает Казахстан, поскольку для него это имиджевый проект. Астана пытается его использовать как серьёзный инструмент на международной арене, — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.