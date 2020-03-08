https://static.news.ru/photo/6a3f1554-6136-11ea-b62c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Borysenko Oleksii/facebook.com

В Японии пропал украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко.

Об этом в Facebook сообщили его товарищи, с которыми он прибыл в страну для участия в марафоне, который был отменён из-за угрозы коронавируса. По их словам, спортсмен не сел в самолёт на Украину, а его вещи остались в отеле.

Борисенко пропал после того, как отправился «покорять» стратовулкан Фудзияму 26 февраля, а 28 февраля с ним пропала связь. Из-за плохих погодных условий до среды не будет начата спасательная операция, передаёт издание «Страна».

Времени ждать нет. В связи с плохими погодными условиями официально операцию по поиску не начинают. Пошёл 10-й день, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что свыше 300 сотрудников МЧС продолжают поиски на побережье Сочи двух детей, которых унесло в открытое море 25 февраля.