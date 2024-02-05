Украинка отказалась от титула «Мисс Япония» из-за интрижки с женатым врачом Kyodo: уроженка Украины Каролина Сиино отказалась от титула «Мисс Япония»

Уроженка Украины, модель Каролина Сиино отказалась от титула «Мисс Япония», который получила на конкурсе красоты 22 января, пишет агентство Kyodo. По его данным, поводом стало не возмущение общественности этнической принадлежностью модели, а ее роман с женатым мужчиной.

Ее победа на конкурсе «Мисс Япония» уже считалась спорной из-за ее иностранных корней, но она отказалась от титула после публикации в еженедельном журнале Shukan Bunshun, в котором сообщалось о ее отношениях с женатым влиятельным человеком, который также является врачом, — указало агентство.

Каролина Сиино переехала в Японию в возрасте пяти лет, когда ее мать повторно вышла замуж за японца. Уроженка Тернополя выучила японский язык и признавалась, что умом и речью чувствует себя японкой. В 2022 году Сиино получила подданство Японии, что позволило ей принять участие в национальном конкурсе красоты.

Ранее украинские СМИ раскритиковали суперфинал конкурса красоты «Мисс Земля». Издание «Обозреватель» писало, что участницу от Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени. Также утверждается, что украинка «была вынуждена делить сцену» с российской участницей Дарьей Луконькиной, когда конкурсантки выступали в купальниках на следующем этапе шоу.

По итогу представительница России вошла в топ-8 конкурса. Украинская участница Фейер не попала в топ-20.