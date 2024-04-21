Украина получит новые кредиты от Южной Кореи Южная Корея и Украина подписали соглашение о кредитах на $2,1 млрд

Фото: Park Jin-Hee/Xinhua/Global Look Press

Министры финансов Южной Кореи и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали рамочное соглашение о предоставлении Киеву льготных досрочных кредитов на $2,1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское Министерство планирования и финансов. Подписание договора состоялось 19 апреля в Вашингтоне.

С заключением нынешнего рамочного соглашения <...> закладываются юридические основы для предоставления средне- и долгосрочных кредитов на $2,1 млрд. Стороны договорились совместно изучить проекты, которые могли бы помочь в восстановлении и развитии Украины, — сообщили в Сеуле.

Представитель южнокорейской стороны напомнил, что президент страны Юн Сок Ель объявил о выделении Киеву $2,3 млрд в сентябре 2023 года. Он уточнил, что $200 млн из этой суммы пойдут на гуманитарную помощь уже в этом году. Министр выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества между Сеулом и Киевом и призвал корейские компании принять участие в восстановлении республики.

Также сообщалось, что новая помощь США вряд ли сможет существенно повлиять на положение Украины в рамках конфликта. К таким выводам пришли в The Wall Street Journal, проанализировав ситуацию в зоне спецоперации.