«Удар бумеранга»: в Китае рассказали о проблемах США из-за Украины Global Times: затягивающие кризис на Украине США «стреляют себе по ногам»

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Военная помощь Украине не дает Западу ничего, кроме проблем. В Вашингтоне уже осознают то, что чем дольше там затянется кризис, тем больший ущерб понесут США и их союзники, сообщает китайское издание Global Times.

Хотя президент США Джо Байден пообещал быть вместе с Украиной «столько, сколько потребуется», усталость от конфликта и от Украины наблюдается и в Америке, и в западных странах-союзницах, особенно с началом энергетического и продовольственного кризисов, с ростом инфляции и расходов на нужды Киева, — подчеркивается в публикации.

Ряд американских СМИ с тревогой заявляют об огромных затратах Вашингтона на Киев, который, как считают в Global Times, поначалу хотели использовать в качестве важной пешки для ослабления Москвы. Однако сломить Россию не удалось. Напротив, она воспользовалась такой ситуацией и «приперла к стенке США и страны Запада».

Военный эксперт Сун Чжунпин уверяет, что стратегия Белого дома может стать для США ударом бумеранга. Он уточнил, что в украинском кризисе существует множество неконтролируемых составляющих.

В такой ситуации США и их союзники скоро поймут, что их помощь Украине на самом деле превратилась в чёрную дыру, чреватую для них серьёзными последствиями, — уверен Чжунпин.

По его мнению, направляемые на поддержку Киева крупные средства ставят Белый дом перед трудной дилеммой: дальнейшая помощь станет тяжким бременем для США и для американской экономики и ещё больше усилит инфляцию, в противном случае все прежние усилия Вашингтона пойдут насмарку.

Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам, — подчеркивает Global Times.

Ранее стало известно, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил: поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. По его словам, преимущество российской армии нивелируется грамотным применением полученного оружия солдатами ВСУ.