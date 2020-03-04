Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг предположил, когда начнётся вторая волна эпидемии коронавируса в Китае. Об этом
Китай уже сдержал первую волну на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна, — привели слова Бена Коулинга в агентстве.
Он также отметил, что пока рано говорить о том, что вирус изменился и то, что он стал менее серьёзен.
Как писал NEWS.ru ранее, российский учёный Александр Лукашев сообщил о том, что эпидемия нового коронавируса в России может произойти во время второй вспышки заражения, осенью 2020 года. Он отметил, что респираторные коронавирусы имеют сезонность с декабря по апрель и осенью.
Добавьте наши новости в избранные источники