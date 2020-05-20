Учёный рассказал об изменении коронавируса

Член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая Цю Хайбо рассказал о том, что поведение коронавируса изменяется. Протекание СOVID-19 у пациентов из провинции Ухань и из Цзилиня и Хэйлунцзяна отличается.
По его словам, инкубационный период у новых случаев дольше. В результате люди собираются семьями, так как не имеют симптомов, и создают очаги инфекции,
Кроме того, в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян дольше выздоравливают и заражают людей. При этом у них реже наблюдается температура.
Учёный уверен, что это может свидетельствовать о завозе вируса из-за рубежа в новых случаях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Александр Мясников
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