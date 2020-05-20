Учёный рассказал об изменении коронавируса

https://static.news.ru/photo/01a094ce-9ad3-11ea-91a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая Цю Хайбо рассказал о том, что поведение коронавируса изменяется. Протекание СOVID-19 у пациентов из провинции Ухань и из Цзилиня и Хэйлунцзяна отличается.

По его словам, инкубационный период у новых случаев дольше. В результате люди собираются семьями, так как не имеют симптомов, и создают очаги инфекции, передаёт KP.RU.

Кроме того, в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян дольше выздоравливают и заражают людей. При этом у них реже наблюдается температура.

Учёный уверен, что это может свидетельствовать о завозе вируса из-за рубежа в новых случаях.