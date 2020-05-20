Азия

Учёный рассказал об изменении коронавируса

22:31, 20 мая 2020 153
Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая Цю Хайбо рассказал о том, что поведение коронавируса изменяется. Протекание СOVID-19 у пациентов из провинции Ухань и из Цзилиня и Хэйлунцзяна отличается.

По его словам, инкубационный период у новых случаев дольше. В результате люди собираются семьями, так как не имеют симптомов, и создают очаги инфекции, передаёт KP.RU.

Кроме того, в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян дольше выздоравливают и заражают людей. При этом у них реже наблюдается температура.

Учёный уверен, что это может свидетельствовать о завозе вируса из-за рубежа в новых случаях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Александр Мясников дал прогноз по коронавирусу. Он считает, что коронавирусом рано или поздно переболеют все. Мясников выразил готовность заразиться инфекций, будучи уверен, что это лучше всякой вакцины. Врач призвал россиян не искать в каждом чихе коронавирус, проверять который «никаких анализов не хватит».

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